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Воскресенье, 05.05.2019
Прически 2019: стильные варианты вечерних укладок на волосы разной длины (Фото)
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Прически 2019: стильные варианты вечерних укладок на волосы разной длины (Фото)

Новый сезон 2019 года для вечерних причесок предлагает нам простоту естественных образов, без каких либо правил, направления будут: романтика, авангард, ретро, главной деталью будет красивая женственная укладка. Высоко уложить или распустить волосы? Выбор зависит от вашего желания и стиля одежды. В высоких стильных прическах этого сезона отсутствует строгость и тщательность исполнения.
Фото: pixabay
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12:59 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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