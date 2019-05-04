Прически 2019: стильные варианты вечерних укладок на волосы разной длины (Фото) Новый сезон 2019 года для вечерних причесок предлагает нам простоту естественных образов, без каких либо правил, направления будут: романтика, авангард, ретро, главной деталью будет красивая женственная укладка. Высоко уложить или распустить волосы? Выбор зависит от вашего желания и стиля одежды. В высоких стильных прическах этого сезона отсутствует строгость и тщательность исполнения.