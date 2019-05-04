Маникюр 2019: стильный кофейный нейл-арт (Фото)

Невероятный кофейный маникюр с одной стороны является нейтральным и подчеркивает строгость и трудолюбие своей обладательницы, а с другой окутывает тайной. Он всегда привлекает к себе внимание людей к очаровательным пальчикам. Оттенков и идей кофейного цвета огромное количество. Подобрать для себя подходящий дизайн, можно просмотрев фото в нашем альбоме.