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Воскресенье, 05.05.2019
Маникюр 2019: стильный кофейный нейл-арт (Фото)
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Маникюр 2019: стильный кофейный нейл-арт (Фото)

Невероятный кофейный маникюр с одной стороны является нейтральным и подчеркивает строгость и трудолюбие своей обладательницы, а с другой окутывает тайной. Он всегда привлекает к себе внимание людей к очаровательным пальчикам. Оттенков и идей кофейного цвета огромное количество. Подобрать для себя подходящий дизайн, можно просмотрев фото в нашем альбоме.
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13:24 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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