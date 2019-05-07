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Среда, 08.05.2019
Met Gala 2019: Безумные наряды знаменитостей на балу Института костюма в Нью-Йорке (Фото)
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Met Gala 2019: Безумные наряды знаменитостей на балу Института костюма в Нью-Йорке (Фото)

Знаменитый бал Института костюма ежегодно проводится с 1948 года в Нью-Йорке. В 2019 году темой (дресс-кодом) Met Gala есть: "Camp: Notes on Fashion" ("Кэмп: заметки о моде"). Это означает, что бал должен пестрить нарядами с ноткой пошлости, нелепости, а также расположению к плохому вкусу. Какие наряды звезд очаровали публику, а какие шокировали? Это вы увидите в нашей подборке.
Фото: Instagram
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Наряды звезд, Met Gala 2019, Знаменитости на балу, Бал Института костюма 2019, Бал в Нью-Йорке.
15:10 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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