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Met Gala 2019: Безумные наряды знаменитостей на балу Института костюма в Нью-Йорке (Фото)
Знаменитый бал Института костюма ежегодно проводится с 1948 года в Нью-Йорке. В 2019 году темой (дресс-кодом) Met Gala есть: "Camp: Notes on Fashion" ("Кэмп: заметки о моде"). Это означает, что бал должен пестрить нарядами с ноткой пошлости, нелепости, а также расположению к плохому вкусу. Какие наряды звезд очаровали публику, а какие шокировали? Это вы увидите в нашей подборке.
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