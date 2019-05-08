Маникюр 2019: актуальные тенденции красного маникюра на любой вкус (Фото) В 2019 году в тренде простые и в тоже время стильные дизайны с использованием современных техник и материалов. Огромную популярность приобретает паутинка, наклейки для экспресс дизайнов, которые хорошо сочетаются с любым оттенком гель-лаков, также в моду вошел маникюр с различными текстурами, создаваемыми самыми разными способами. Рисунки на ногтях стали более простые и лаконичные. Сочетания оттенков не сильно пестрое, а скорее традиционное. Красный часто сочетают с белым, черным, золотым и серебром. Встречаются и более экстравагантные варианты, но крайне редко.