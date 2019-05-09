"В разных странах - разные украшения": женщины и аксессуары с разных уголках мира

Женщины всегда стремятся выглядеть красиво, но представления о прекрасном во многих странах отличаются. Из этого выпуска вы узнаете о некоторых идеалах женской красоты в разных уголках мира и необычных способах украшения.