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Суббота, 11.05.2019
Маникюр 2019: трендовый нейл-арт в стиле нюд (Фото)
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Маникюр 2019: трендовый нейл-арт в стиле нюд (Фото)

Модная nail-индустрия все больше восхищает и удивляет нас все новыми и новыми дизайнами маникюра, которые не смогут оставить равнодушной ни одну девушку. Дизайнеры и сами мастера ногтевого сервиса создают необычные и очень эффектные дизайны, которые так и хочется скорее увидеть на своих ноготках. Но, как говорится, всем не угодишь, так что существуют девушки, которые хотят видеть свои ноготки максимально естественными. Если вы относитесь к ним, или же вам надоели яркие цвета и броские дизайны, нюдовый маникюр, станет отличным вариантом в 2019-2020 году. В этой статье вы найдете, как элегантные варианты классического маникюра в стиле нюд, так и новинки, дополненные различными декоративными элементами и узорами.
Фото: pixabay.com
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