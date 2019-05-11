На показе Louis Vuitton представили коллекцию сумок с OLED-дисплеями

Новости шоу бизнеса: Louis Vuitton показал коллекцию сумок со встроенными гибкими AMOLED-дисплеями с разрешением 1,920x1440.

На этой неделе во время показа LV Cruise 2020 в Нью-Йорке были продемонстрированы две интересные сумки: одна с одним экраном, вторая с двумя. Дисплеи на обоих сумках воспроизводили видео со случайными видами на город.

Louis Vuitton говорит, что он "всегда в поиске слияния элитного мастерства и инноваций". Компания не сказала, сделали ли они экраны сами или передали их на аутсорсинг.

Также нет ни слова о том, смогут ли эти сумки когда-либо перейти на стадию создания прототипа. Однако, если компания это сделает, не стоит ожидать, что они будут дешевыми - достаточно вспомнить беспроводные наушники Louis Vuitton, которые стоят почти 1000 долларов.