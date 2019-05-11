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На показе Louis Vuitton представили коллекцию сумок с OLED-дисплеями

На показе Louis Vuitton представили коллекцию сумок с OLED-дисплеями
17:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Louis Vuitton показал коллекцию сумок со встроенными гибкими AMOLED-дисплеями с разрешением 1,920x1440.

На этой неделе во время показа LV Cruise 2020 в Нью-Йорке были продемонстрированы две интересные сумки: одна с одним экраном, вторая с двумя. Дисплеи на обоих сумках воспроизводили видео со случайными видами на город.

Louis Vuitton говорит, что он "всегда в поиске слияния элитного мастерства и инноваций". Компания не сказала, сделали ли они экраны сами или передали их на аутсорсинг.

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Также нет ни слова о том, смогут ли эти сумки когда-либо перейти на стадию создания прототипа. Однако, если компания это сделает, не стоит ожидать, что они будут дешевыми - достаточно вспомнить беспроводные наушники Louis Vuitton, которые стоят почти 1000 долларов.

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Коллекция, Сумки, Louis Vuitton, OLED-дисплей.
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