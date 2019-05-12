Маникюр 2019: крутой красно-черный дизайн ногтей

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Сочетание двух базовых цветов черного и красного с градиентным плавным переходом одного в другой может использоваться в таких вариантах покрытия ногтей:

В силу популярности стойкого покрытия, используется красно черный дизайн ногтей гель. Покрытие шеллак, гель-лак можно применять для создания эффекта омбре, при этом глянец или матовый – решать нужно индивидуально.

Модные в этом году классические цвета – черный и красный, используются в разнообразных интерпретациях. Вошедший во все сферы бьюти-индустрии стиль оформления "омбре", не минул и ногтевой дизайн.

Направление перехода цвета может быть расположено в разных направлениях:

горизонтально – вверху один цвет, внизу другой (черный или красный);

вертикально – слева и справа будут находиться цвета для растяжки;

диагонально – направление растяжки цвета начинается от верхнего угла ногтя в противоположный нижний угол.

Дизайн красно черных ногтей фото можно без проблем придумать самостоятельно. И кто знает, может именно такой вид завтра станет трендом и покорит сердца всех любителей смелого маникюра.