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Маникюр 2019: крутой красно-черный дизайн ногтей

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Маникюр 2019: крутой красно-черный дизайн ногтей
13:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Актуальными цветами в дизайне ногтей в 2019-2020 году будут как пастельные оттенки разной степени яркости, так и более яркие и насыщенные тона.

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    Сочетание двух базовых цветов черного и красного с градиентным плавным переходом одного в другой может использоваться в таких вариантах покрытия ногтей:

    В силу популярности стойкого покрытия, используется красно черный дизайн ногтей гель. Покрытие шеллак, гель-лак можно применять для создания эффекта омбре, при этом глянец или матовый – решать нужно индивидуально.

    Модные в этом году классические цвета – черный и красный, используются в разнообразных интерпретациях. Вошедший во все сферы бьюти-индустрии стиль оформления "омбре", не минул и ногтевой дизайн.

    Направление перехода цвета может быть расположено в разных направлениях:

    горизонтально – вверху один цвет, внизу другой (черный или красный);

    вертикально – слева и справа будут находиться цвета для растяжки;

    диагонально – направление растяжки цвета начинается от верхнего угла ногтя в противоположный нижний угол.

    Дизайн красно черных ногтей фото можно без проблем придумать самостоятельно. И кто знает, может именно такой вид завтра станет трендом и покорит сердца всех любителей смелого маникюра.

Маникюр 2019: космический дизайн ногтей для неординарных леди (Фото)

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Ногти, Уход, Дизайн маникюра, маникюр 2019, Тренд этого сезона, Красно-черный дизайн.
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