Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ЕС не планирует вводить санкции за паспорта РФ на Донбассе
ЕС не планирует вводить санкции за паспорта РФ на Донбассе
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины

Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна

Смотрите фото (13)
Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна
11:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Даже простое однотонное покрытие этим цветом уже значительно улучшает настроение.

Добавляя солнечных красок в дизайн ногтей, желтый маникюр сможет придать невероятную жизнерадостность и яркость своей обладательнице. Приглушенные оттенки будут олицетворяться с благородными металлами и привносить статусности в любой женский образ. 

Подбирать лучший вариант рекомендуется из этих тонов: черный; белый; маникюр с серым лаком; золотой; лимонный; фиолетовый; маникюр с синим лаком; маникюр в зеленых тонах; лиловый; коричневый маникюр; фуксия; лазурный. Выполняя маникюр в желтых тонах, можно экспериментировать каждый раз. Меняя цвета, подбирая оттенки подложки, вырисовывая линии, накладывая вставки и инкрустируя стразами.

Путем метода проб и внедрения новых идей создается нечто оригинальное и великолепное. Желто-розовый или желто-зеленый маникюр, выполненный в технике градиент, напомнит о знойном лете в холодное время года и порадует своими яркими красками в теплое.

Мягкий горизонтальный или вертикальный переход из желтого в розовый или зеленый изящно будет смотреться на любых пальчиках, напоминая о сладкой малине или освежающем лайме.

Добавив немного капель базы или маникюрного песка, дизайн будет похож на сочные и сладкие мармеладки. Самый солнечный оттенок прекрасно сочетается с самым темным черным. В данном гамме подложкой могут выступать оба цвета, и в каждом варианте черно-желтый маникюр будет смотреться выигрышно. Вариаций тут масса: лунки; линия улыбки; горошек; геометрия; линии; узоры и вензеля. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Идеи маникюра, Летний маникюр, Дизайн маникюра, Желтый маникюр, маникюр 2019, Идеи маникюра 2019, Летний маникюр 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь