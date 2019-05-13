Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна

Новости шоу бизнеса: Даже простое однотонное покрытие этим цветом уже значительно улучшает настроение.

Добавляя солнечных красок в дизайн ногтей, желтый маникюр сможет придать невероятную жизнерадостность и яркость своей обладательнице. Приглушенные оттенки будут олицетворяться с благородными металлами и привносить статусности в любой женский образ.

Подбирать лучший вариант рекомендуется из этих тонов: черный; белый; маникюр с серым лаком; золотой; лимонный; фиолетовый; маникюр с синим лаком; маникюр в зеленых тонах; лиловый; коричневый маникюр; фуксия; лазурный. Выполняя маникюр в желтых тонах, можно экспериментировать каждый раз. Меняя цвета, подбирая оттенки подложки, вырисовывая линии, накладывая вставки и инкрустируя стразами.

Путем метода проб и внедрения новых идей создается нечто оригинальное и великолепное. Желто-розовый или желто-зеленый маникюр, выполненный в технике градиент, напомнит о знойном лете в холодное время года и порадует своими яркими красками в теплое.

Мягкий горизонтальный или вертикальный переход из желтого в розовый или зеленый изящно будет смотреться на любых пальчиках, напоминая о сладкой малине или освежающем лайме.

Добавив немного капель базы или маникюрного песка, дизайн будет похож на сочные и сладкие мармеладки. Самый солнечный оттенок прекрасно сочетается с самым темным черным. В данном гамме подложкой могут выступать оба цвета, и в каждом варианте черно-желтый маникюр будет смотреться выигрышно. Вариаций тут масса: лунки; линия улыбки; горошек; геометрия; линии; узоры и вензеля.