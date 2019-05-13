Прически 2019: нежные идеи укладок для выпускниц (Фото) К выпускному готовятся ученицы вместе со своими мамами, а часто и с бабушками. И напоминает эта приятная суета репетицию перед свадьбой, начиная выбором выпускного платья, макияжа и заканчивая определением красивой прически на выпускной. Правильный выбор прически на выпускной – это залог 60% успеха всего праздничного образа. Мы собрали для вас различные варианты причесок на выпускной.