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Понедельник, 13.05.2019
Прически 2019: нежные идеи укладок для выпускниц (Фото)
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Прически 2019: нежные идеи укладок для выпускниц (Фото)

К выпускному готовятся ученицы вместе со своими мамами, а часто и с бабушками. И напоминает эта приятная суета репетицию перед свадьбой, начиная выбором выпускного платья, макияжа и заканчивая определением красивой прически на выпускной. Правильный выбор прически на выпускной – это залог 60% успеха всего праздничного образа. Мы собрали для вас различные варианты причесок на выпускной.
Фото: pixabay.com
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