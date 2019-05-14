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Вторник, 14.05.2019
Маникюр 2019: омбре на ногтях для поклонниц оригинального маникюра (Фото)
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Маникюр 2019: омбре на ногтях для поклонниц оригинального маникюра (Фото)

Омбре на ногтях – стильный дизайн для поклонниц оригинального маникюра. Он смотрится эффектно во всевозможных оттенках на ногтях любой длины – от обрезанных под корень до отросших на 5-6 мм. Градиент можно делать в 2-3 тонах одного цвета или контрастных оттенках, главное, чтобы они гармонировали между собой. Дальше собраны фото омбре на ногтях, среди которых вы сможете подобрать дизайн по вкусу.
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