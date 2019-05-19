Настоящий тренд весны-лета 2019: платок в волосах

Новости шоу бизнеса: В весенне-летнем сезоне 2019 стилисты и дизайнеры придают очень большое значение аксессуарами в волосах.

Этим летом правильно выбранные украшения для волос могут сделать любой образ трендовым и актуальным. Мы хотим обратить внимание на платки, которые находятся на пике популярности каждым летом.

Стилисты придумали десятки способов, как использовать платки в образах, но в этой публикации посмотрим на платки в волосах. Это, несомненно, очень женственный и очаровательный модный прием. Давайте узнаем, как носят платки на подиуме.

Главным экспертом по платкам в волосах можно считать модный дом Dolce&Gabbana. Практически в каждой летней коллекции можно увидеть яркие платки, украшающие головы моделей. Dolce&Gabbana так часто использует этот прием, что у некоторых даже появились ассоциации платков в волосах с традиционным итальянским стилем. Обратите внимание, что платки на моделях завязаны по-разному. Скорее всего, ваше внимание привлекала модель по центру. В Европе этот способ завязывания платка уже шутливо назвали "a-la babushka".

Неожиданно видеть платки в коллекции Elie Saab, но в весенне-летнем сезоне этот аксессуар стал ключевым элементом. Хочется обратить внимание, что платки в этой коллекции напоминают красивую цветочную вуаль, что очень хорошо вписывается в общую концепцию этой коллекции.

В Max Mara в весенне-летнем сезоне главный акцент на монохромные образы, чтобы усилить этот эффект, волосы моделей были забраны в однотонные плотные платки.

Буйство красок в весенне-летней коллекции Etro. Этот бренд на протяжении все своей истории мастерски использует платки и яркие принты. В этом сезоне модный дом решил объединить восточные мотивы, спорт и калифорнийский стиль. Получился невероятный яркий и знойный коктейль.

Еще больше идей можно найти в уличной моде. Загляните в любой профиль в Instagram модного блогера и обязательно найдете образы с яркими платками в волосах. Именно в Instagram платки в волосах стали невероятно популярными модным трендом. Хочется обратить внимание, что блогеры и трендстеттеры носят платки немного иначе, чем на подиуме. Очень популярны низкие хвосты или пучки, завязанные платком. Чтобы прическа казалось легкой и небрежной, стоит для начала сделать растрепанные пляжные локоны, а потом закрепить их резинкой и платком. Вот и весь секрет актуальной insta-прически.