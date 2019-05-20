Прически 2019: голливудские стрижки и окраски (Фото) Так какие же прически стали самыми популярными в голливудских парикмахерских? Что предпочитают знаменитости в этом сезоне? Верите вы или нет, но вечно трендовая стрижка боб уже имеет сильного конкурента, а платиновый блонд – уже не самый популярный цвет окрашивания среди знаменитостей. Сейчас мы откроем вам все секреты стиля знаменитостей: голливудские цвета и стрижки сезона весна-лето 2019.