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Среда, 22.05.2019
Маникюр 2019: мятные тренды для милых дам (Фото)
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Маникюр 2019: мятные тренды для милых дам (Фото)

Мятный оттенок смотрится свежо и отлично подойдет на лето. Если вы любите экспериментировать с маникюром, однозначно стоит попробовать такой лак: он будет смотреться достаточно ярко, но не слишком вызывающе - мятный маникюр хорошо сочетается и с легким платьем, и с деловым костюмом. Существует множество вариантов дизайна, который поможет вам сделать неповторимые ногти.
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16:03 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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