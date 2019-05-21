Маникюр 2019: мятные тренды для милых дам (Фото) Мятный оттенок смотрится свежо и отлично подойдет на лето. Если вы любите экспериментировать с маникюром, однозначно стоит попробовать такой лак: он будет смотреться достаточно ярко, но не слишком вызывающе - мятный маникюр хорошо сочетается и с легким платьем, и с деловым костюмом. Существует множество вариантов дизайна, который поможет вам сделать неповторимые ногти.