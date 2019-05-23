Лето 2019: модные цвета и узоры купальников этого сезона Согласитесь, что правильный выбор купальника является залогом успешного отдыха и ощущения спокойной уверенности в своей красоте. Поэтому главное для вас — это выбрать тот фасон и цвета, которые максимально подойдут вашему типу фигуры и внешности. Так как, лето не за горами, мы подготовили для вас модные цвета купальников 2019 года.