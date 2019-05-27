Маникюр 2019: различные варианты пляжного дизайна ногтей (Фото)

Чаще всего жаркие деньки проводят именно на пляже. И не важно, отправляетесь ли вы в отпуск на курорт или же просто выезжаете на выходные к ближайшей речке, очень хочется даже у воды выглядеть очаровательно и привлекательно. Для современных модниц, которым недостаточно нового купальника и шлепок, подойдет пляжный маникюр, который гармонично дополнит пляжный облик и наполнит дни искрящимися красками. Пляжный нейл-арт включает в себя множество разнообразных летних мотивов: это цветочные, фруктовые, морские, а также абстрактные узоры. Он поможет украсить натуральные или искусственные ногти любой длины. Обладательницы яркого завораживающего пляжного маникюра без сомнения будут привлекать к себе внимание.