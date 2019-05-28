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Вторник, 28.05.2019
Тенденция лета 2019: львиные брови
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Тенденция лета 2019: львиные брови

За последние годы брови стали чуть ли не определяющей деталью любого макияжа. Они завоевали главную роль и не случайно! Ведь брови ответственны за выразительный взгляд (вместе с ресницами), за индивидуальность макияжа и даже за выражение лица. За последние годы мы увидели множество форм, дизайнов, техник по уходу за бровями. Мир красоты предлагает различные тона для окрашивания и другие виды макияжа для бровей. Еще несколько лет назад многие женщины делали себе микропигментацию бровей, которая, к счастью, уже перестала быть трендом в уходе за бровями.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Знаменитости, Стиль, Тренд, Брови, Новый тренд, Львиные брови, Тенденция лета 2019.
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