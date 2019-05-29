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Среда, 29.05.2019
Тренд лета - кроше и макраме: несколько вещей, которые вы обязательно должны купить
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Тренд лета - кроше и макраме: несколько вещей, которые вы обязательно должны купить

Весенне-летние коллекции выглядят так, будто дизайнеры вооружились старыми учебниками по домоводству. Платья и юбки связаны крючком, а сумки и украшения сплетены из крученых нитей и шнуров. Рукодельные вещи встречаются у Dior и Chloe, Jil Sander и Altuzarra, а у Alberta Ferretti в технике кроше сделана треть коллекции, включая секции с аксессуарами и вечерними платьями.
omode.info
Фото: Instagram
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