Тренд лета - кроше и макраме: несколько вещей, которые вы обязательно должны купить

Весенне-летние коллекции выглядят так, будто дизайнеры вооружились старыми учебниками по домоводству. Платья и юбки связаны крючком, а сумки и украшения сплетены из крученых нитей и шнуров. Рукодельные вещи встречаются у Dior и Chloe, Jil Sander и Altuzarra, а у Alberta Ferretti в технике кроше сделана треть коллекции, включая секции с аксессуарами и вечерними платьями.