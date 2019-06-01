Маникюр 2019: стильные и красочные варианты неонового нейл-арта (Фото) У неоновых покрытий есть одна особенность: днем твой маникюр просто выглядит ярким, а вечером и ночью - ногти могут светиться. Так что неоновый маникюр - идеальный вариант для летних вечеринок и дискотек. Мы собрали для вас лучшие варианты неонового маникюра на лето 2019.