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Маникюр 2019: стильные и красочные варианты неонового нейл-арта (Фото)
У неоновых покрытий есть одна особенность: днем твой маникюр просто выглядит ярким, а вечером и ночью - ногти могут светиться. Так что неоновый маникюр - идеальный вариант для летних вечеринок и дискотек. Мы собрали для вас лучшие варианты неонового маникюра на лето 2019.
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