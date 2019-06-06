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Четверг, 06.06.2019
Мода 2019: актуальные модели женских купальников на лето
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Мода 2019: актуальные модели женских купальников на лето

Как же хочется быть неотразимой на пляже летом, ведь мы все знаем, что мужчины будут смотреть и оценивать нас. Именно поэтому нужно непременно выяснить, какие купальники для женщин в моде в 2019 году. Популярные модели: слитные, раздельные, сплошные.
novafashion.ru
Фото: pixabay.com
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