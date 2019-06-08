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Маникюр 2019: элегантный белый френч для ваших ногтей (Фото)
Белый френч - классический вид nail-дизайна, который идеально подходит для любой формы ногтей. Преимущество белого френча заключается еще и в том, что он хорош и как повседневный дизайн, и как вечерний маникюр. Благодаря своей универсальности французский маникюр покорил сердца многих девушек, неравнодушных к красивым и ухоженным ноготкам.
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