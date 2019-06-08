Голливудские знаменитости посетили новый показ Yves Saint Laurent коллекции весна-лето 2020

На один вечер пляж Калифорнии стал центром встречи людей, которым не чуждо чувство стиля.
Благодаря директору бренда и креативному бельгийскому модельеру Энтони Ваккарелло, фэшн-мероприятие посетило много известных личностей сферы шоу-бизнеса.
На модном показе коллекции весна-лето 2020 присутствовали такие звезды как Майли Сайрус со своим мужем Лиамом Хемствортом, Хейли Болдуин, Эмбер Херд и многие другие знаменитости.
Лиам Хемстворт и Майли Сайрус
Эмбер Херд
Хейли Болдуин
Актриса Майка Монро
Стоит заметить, что многие гости были в черных нарядах.