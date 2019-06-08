Голливудские знаменитости посетили новый показ Yves Saint Laurent коллекции весна-лето 2020

Новости шоу бизнеса: На пляже в Малибу прошел грандиозный показ модной одежды известного модного дома.

На один вечер пляж Калифорнии стал центром встречи людей, которым не чуждо чувство стиля.

Благодаря директору бренда и креативному бельгийскому модельеру Энтони Ваккарелло, фэшн-мероприятие посетило много известных личностей сферы шоу-бизнеса.

На модном показе коллекции весна-лето 2020 присутствовали такие звезды как Майли Сайрус со своим мужем Лиамом Хемствортом, Хейли Болдуин, Эмбер Херд и многие другие знаменитости.

Лиам Хемстворт и Майли Сайрус

Эмбер Херд

Хейли Болдуин

Актриса Майка Монро

Стоит заметить, что многие гости были в черных нарядах.