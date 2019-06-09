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Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера

Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
12:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Французский дизайнер-модельер обуви решил порадовать поклонников большой экспозицией.

Модная выставка пройдет в феврале 2020 года. Мероприятие планируется провести в выставочном центре Парижа  - Дворце Порт-Доре.

Ключевым отличием обуви Кристиана Лубутена есть красная подошва туфель. Многие коллекции модных домов не обходятся без работ модельера. Обувь в своих показах используют такие легендарные дизайнеры как Givenchy, Balmain, Жан-Пол Готье, Chloé, Диана фон Фюрстенберг, Jeremy Scott, Victor&Rolf, Александр Мэтью и другие, не менее известные модельеры.

Знаменитости со всего мира стремятся подружится с легендарным дизайнером. На красных дорожках сверкают брендовой обувью такие звезды: британский модный дизайнер Виктория Бэкхем, голливудские актрисы Сандра Буллок, Элизабет Тейлор, Катрин Денев. Также к известным клиенткам Лубутена можно причислить принцессу Монако Кэролайн, звезду бурлеска Диту Фон Тиз, а также американскую певицу Cher.

Насчет предстоящей выставки можно сказать, что дизайнер готовит маленький сюрприз для публики. Лубутен покажет не только новые модели, но также презентует ту обувь, которая находится в личном архиве дизайнера. К слову, мы увидим ранее неизвестные модели, которые не были представлены большой аудитории.

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Совместные работы дизайнера с художниками поспособствовали воплощению в жизнь неординарной и неповторимой обуви. Поэтому, на выставку приглашены пакистанский художник Имран Куреши, хореограф с Испании Бланка Ли, и хороший друг Кристиана Лубутена американский режиссер Дэвид Линч, который имеет успех не только в режиссуре.

Куратор выставки Оливье Габета обещает невероятный симбиоз экспозиции с литературой, кино, театром и поп-культурой.

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Christian Louboutin, Французский дизайнер, Кристиан Лубутен, Выставка туфель.
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