Маникюр 2019: красивые идеи на короткие ногти (Фото) Гораздо удобнее делать маникюр на коротких ногтях. Значит ли это, что образ выйдет чересчур практичным и не будет в нем ни нежности, ни сексуальности? Нет! Посмотрите только на эти красивые варианты сексуального маникюра на коротких ногтях.