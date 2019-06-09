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Мода 2019: тенденции цветовой гаммы лета (Фото)
В симфонической палитре наступившего лета каждый оттенок гениально исполняет свою партию. Модные цвета 2019 года, названные профессионалами Пантон, как всегда, разнообразны. Призванные сочетать деловую активность модниц с игривой кокетливостью, они нашли отражение в коллекциях ведущих брендов, прошли по подиумам планеты, и попали в число фаворитов стильных девушек. Модные цвета лета 2019 предлагают встретить любимый теплый сезон радостно и динамично. Топовый набор включает нежное изящество нюдовых оттенков, королевское золото желтых тонов, шоколадный вкус теплой коричневой гаммы, жизнерадостный драйв цвета оранж и кипучий задор сочного розового цвета.
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