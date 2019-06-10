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Понедельник, 10.06.2019
Мода 2019: основные правила стильного образа со штанами палаццо
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Мода 2019: основные правила стильного образа со штанами палаццо

Вы просто влюбитесь в эти трендовые сочетания! Забудьте хоть ненадолго о прямых рваных или облегающих джинсах. В этом сезоне трендовой моделью стали именно брюки палаццо. Они идеально подходят всем женщинам, делают нас визуально стройнее и выглядят очень элегантно. Кроме того, мы говорим об универсальной вещи, которая может послужить нам в любой ситуации. Со штанами палаццо можно создать самые разнообразные стильные образы, даже для свадебного мероприятия. Поэтому если хотите всегда выглядеть шикарно в штанах палаццо, научитесь, с какими вещами их нужно комбинировать и как создавать образы. Мы расскажем вам 4 главных правила стильных образов, чтобы вы выглядели на все 100%. Итак, начнем?
miridei.com
Фото: miridei.com
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