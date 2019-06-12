Летний макияж 2019: основные тенденции и стильные идеи Мы пристально следим за новинками в мире моды и красоты и от нашего взора не скрылись интересные тенденции макияжа. Как и всегда, знаменитости задают тон. Сегодня мы изучим интересные варианты для летнего образа.