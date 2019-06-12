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Среда, 12.06.2019
Маникюр 2019: яркие рисунки фламинго на ногтях (Фото)
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Маникюр 2019: яркие рисунки фламинго на ногтях (Фото)

Маникюр с фламинго стал громким трендом этого лета, ведь он идеально подходит под сезонные наряды, атмосферу отдыха и веселое настроение. Анималистичные рисунки смотрятся на ноготках очень необычно, эффектно и стильно, придавая образу беззаботности, легкости и некой детской непосредственности.
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