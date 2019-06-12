Скачать
Среда, 12.06.2019
Прически 2019: модный платок в волосах "a-la babushka" (Фото)
1 / 22

Прически 2019: модный платок в волосах "a-la babushka" (Фото)

В весенне-летнем сезоне 2019 стилисты и дизайнеры придают очень большое значение аксессуарами в волосах. Этим летом правильно выбранные украшения для волос могут сделать любой образ трендовым и актуальным. Прежде мы уже обсудили, как носить объемные заколки в волосах. Теперь обратим внимание на платки, которые находятся на пике популярности каждым летом. Стилисты придумали десятки способов, как использовать платки в образах, но в этой публикации посмотрим на платки в волосах. Это, несомненно, очень женственный и очаровательный модный прием. Давайте узнаем, как носят платки на подиуме. Главным экспертом по платкам в волосах можно считать модный дом Dolce&Gabbana. Практически в каждой летней коллекции можно увидеть яркие платки, украшающие головы моделей. Dolce&Gabbana так часто использует этот прием, что у некоторых даже появились ассоциации платков в волосах с традиционным итальянским стилем. Обратите внимание, что платки на моделях завязаны по-разному. Скорее всего, ваше внимание привлекала модель по центру. В Европе этот способ завязывания платка уже шутливо назвали "a-la babushka".
formulakrasoty.com
Фото: formulakrasoty.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Волосы, Стиль, Прическа, Платок, прически 2019, Платок в волосах.
12:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь