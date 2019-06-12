Прически 2019: модный платок в волосах "a-la babushka" (Фото) В весенне-летнем сезоне 2019 стилисты и дизайнеры придают очень большое значение аксессуарами в волосах. Этим летом правильно выбранные украшения для волос могут сделать любой образ трендовым и актуальным. Прежде мы уже обсудили, как носить объемные заколки в волосах. Теперь обратим внимание на платки, которые находятся на пике популярности каждым летом. Стилисты придумали десятки способов, как использовать платки в образах, но в этой публикации посмотрим на платки в волосах. Это, несомненно, очень женственный и очаровательный модный прием. Давайте узнаем, как носят платки на подиуме. Главным экспертом по платкам в волосах можно считать модный дом Dolce&Gabbana. Практически в каждой летней коллекции можно увидеть яркие платки, украшающие головы моделей. Dolce&Gabbana так часто использует этот прием, что у некоторых даже появились ассоциации платков в волосах с традиционным итальянским стилем. Обратите внимание, что платки на моделях завязаны по-разному. Скорее всего, ваше внимание привлекала модель по центру. В Европе этот способ завязывания платка уже шутливо назвали "a-la babushka".