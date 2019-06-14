Мода 2019: стильные летние образы с трендовым принтом tie-dye Принт tie dye, так называемая градация ярких цветов, в последнее время считался одной из ужасных тенденций моды и ассоциировался с культурой хиппи. Однако этот сезон удивил мир моды возрождением принта tie dye. Речь идет о его универсальности, о стиле и свойстве сочетаться с самыми разнообразными вещами. Если вы постоянно следите за модой, то обязательно приобретите себе вещь с таким принтом. Не будем врать: сочетать такие вещи совсем непросто. Мы вдохновились примерами знаменитостей, инфлюенсеров и фешн-блогеров, чтобы объяснить вам все тонкости сочетаний и стилей. Вы готовы? Тогда начнем создавать самые стильные летние образы!