Скачать
Пятница, 14.06.2019
Мода 2019: стильные летние образы с трендовым принтом tie-dye
1 / 15

Мода 2019: стильные летние образы с трендовым принтом tie-dye

Принт tie dye, так называемая градация ярких цветов, в последнее время считался одной из ужасных тенденций моды и ассоциировался с культурой хиппи. Однако этот сезон удивил мир моды возрождением принта tie dye. Речь идет о его универсальности, о стиле и свойстве сочетаться с самыми разнообразными вещами. Если вы постоянно следите за модой, то обязательно приобретите себе вещь с таким принтом. Не будем врать: сочетать такие вещи совсем непросто. Мы вдохновились примерами знаменитостей, инфлюенсеров и фешн-блогеров, чтобы объяснить вам все тонкости сочетаний и стилей. Вы готовы? Тогда начнем создавать самые стильные летние образы!
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Лето, Тренд, Тренды лета, Принт, Стильно, Стильные наряды, мода 2019, лето 2019, Тренды 2019, Тренды лета 2019, tie-dye, Принт tie dye, Одежда с принтом.
19:50 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь