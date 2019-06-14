Стильные купальники для plus size: фото полненьких девушек, которые выглядят очень соблазнительно

Если обратить внимание на рекламу купальников, то можно заметить, что в основном модели представляют девушки параметров 90-60-90, и очень редко - женщины с пикантными формами. Происходит своего рода дискриминация большей части представительниц слабой половины человечества, которые являются счастливыми обладательницами пышных форм. Так же существует ошибочное мнение, что на пампушках купальники выглядят не соблазнительно, но сегодня мы докажем, что это далеко не так, и помогут нам - самые обычные девушки, которые не стесняются показывать свое прекрасное тело на всеобщее обозрение. Уверены, наши героини не только не разочаруют тебя, они докажут, что лишние килограммы не мешают выглядеть на пляже привлекательно и очень аппетитно!