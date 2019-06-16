Мода 2019: как носить розовый в сочетании с желтым и выглядеть потрясающе (Фото)

Лето 2019 - отличная возможность для вас попробовать что-то новое и смелое, например, как носить розовый и желтый вместе! Они оба очень заметные цвета, но если вы найдете правильный способ их сочетать, в конечном итоге это может стать вашим любимым цветовым сочетанием. Итак, вот некоторые идеи для вдохновения! Носите желтую юбку с розовым верхом или наоборот. Вы можете попробовать соединить желтое платье с розовой сумкой и туфлями. Носите полностью розовый образ с желтой сумкой. Привяжите розовый шелковый шарф вокруг шеи, если вы носите желтый верх и наоборот. Попробуйте яркие цветные серьги для шикарного дополнения к повседневному наряду. Если вы все еще сомневаетесь и не уверены в том, как носить розовое и желтое вместе - взгляните на эти классные комбинации одежды ниже и убедитесь сами, насколько шикарными и простыми они могут быть.