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Воскресенье, 16.06.2019
Мода 2019: актуальный фасон этого лета - юбка на запах
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Мода 2019: актуальный фасон этого лета - юбка на запах

Сегодня мы подготовили для тебя, дорогая читательница, подборку идей, как и с чем носить юбку на запах. Интересный крой позволяет не только выглядеть стильно и красиво, но решает ряд важных проблем! Юбка с запахом снова на волне популярности. И не удивительно, ведь ее можно подобрать на любую фигуру и любое мероприятие!
omode.info
Фото: omode.info
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12:41 Сегодня Телеграф
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