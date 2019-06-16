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Мода 2019: актуальный фасон этого лета - юбка на запах
Сегодня мы подготовили для тебя, дорогая читательница, подборку идей, как и с чем носить юбку на запах. Интересный крой позволяет не только выглядеть стильно и красиво, но решает ряд важных проблем! Юбка с запахом снова на волне популярности. И не удивительно, ведь ее можно подобрать на любую фигуру и любое мероприятие!
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