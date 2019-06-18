Маникюр 2019: оригинальный дизайн с яркими пальмами (Фото) Модный, стильный, красивый нейл-арт поднимает настроение в это лето. Маникюр с пальмами заставляет идти в ногу со временем, поскольку данный вид дизайн отражает модные тенденции и тренды современности.