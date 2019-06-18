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Вторник, 18.06.2019
Маникюр 2019: оригинальный дизайн с яркими пальмами (Фото)
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Маникюр 2019: оригинальный дизайн с яркими пальмами (Фото)

Модный, стильный, красивый нейл-арт поднимает настроение в это лето. Маникюр с пальмами заставляет идти в ногу со временем, поскольку данный вид дизайн отражает модные тенденции и тренды современности.
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