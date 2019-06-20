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Четверг, 20.06.2019
Мода 2019: самые стильные орнаменты лета (Фото)
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Мода 2019: самые стильные орнаменты лета (Фото)

Пристально изучив модные тенденции текущего сезона, мы выбрали для вас 10 интересных орнаментов. Эти узоры дополнят любой стиль: романтический, офисный, молодежный. В числе самых популярных орнаментов лета 2019-го оказались классические узоры (горошек, полоска, клетка), диковинные завитки восточных мотивов и эксцентричные разводы в стиле tie dye. Ну, обо всем по порядку.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Стиль, Принт, Орнамент, мода 2019, весна-лето 2019.
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