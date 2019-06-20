Мода 2019: самые стильные орнаменты лета (Фото)

Пристально изучив модные тенденции текущего сезона, мы выбрали для вас 10 интересных орнаментов. Эти узоры дополнят любой стиль: романтический, офисный, молодежный. В числе самых популярных орнаментов лета 2019-го оказались классические узоры (горошек, полоска, клетка), диковинные завитки восточных мотивов и эксцентричные разводы в стиле tie dye. Ну, обо всем по порядку.