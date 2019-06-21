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Пятница, 21.06.2019
Педикюр 2019: идеи, с которыми не стыдно отправиться в отпуск (Фото)
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Педикюр 2019: идеи, с которыми не стыдно отправиться в отпуск (Фото)

Совсем скоро начнется сезон отпусков и открытой обуви, хотя у некоторых он уже начался, и нам придется показывать свои ногти на ногах, хотим мы этого или нет. И если ногти на руках женщины красят часто и постоянно ходят к мастеру по маникюру, чтобы тот подобрал новый интересный рисунок, то о ногтях на ногах некоторые забывают и вспоминают только в летние месяцы. Так вот, как раз для этого случая мы собрали для вас самые сочные и яркие идеи педикюра, который будет не стыдно показать в открытой обуви.
Фото: omode.info
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Мода, Педикюр, Летний педикюр, Дизайн ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019.
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