Стрижки 2019: модные и стильные укладки для мужчин (Фото) Модной стрижкой можно преобразить мужчину до неузнаваемости. Трендом стали аккуратность и ухоженный внешний вид. В 2019-2020 стричь волосы дизайнеры рекомендуют, частично выбривая или выстригая виски и затылок.