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Понедельник, 24.06.2019
Маникюр 2019: крутые идеи арбузного нейл-арта (Фото)
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Маникюр 2019: крутые идеи арбузного нейл-арта (Фото)

Арбуз в разрезе – это классический вариант создания маникюра. Рисунок можно нанести сразу на все ногти или только на 1-2 пальчика на каждой руке, а остальные ногти выкрасить в алый, зеленый, черный или белый оттенок. Есть еще один популярный вариант, когда другие ногти без дизайна украшаются просто арбузной коркой или листочком.
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