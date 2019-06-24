Мода 2019: длинные летние платья для любой фигуры (Фото) В новом сезоне в моде женственные и seksуальные длинные летние платья. Дизайнеры предлагают носить кружевные платья, плиссированные, не бояться носить блестящие материалы и предпочитать белый цвет. Итак, какие платья в тренде в этом сезоне.