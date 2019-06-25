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Вторник, 25.06.2019
Неординарные украшения японской художницы-ювелира Акико Синдзато (Фото)
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Неординарные украшения японской художницы-ювелира Акико Синдзато (Фото)

Нестандартные украшения делает художница-ювелир Акико Синдзато (Akiko Shinzato), а ее последняя серия, служащая "усилителем уверенности в себе", предназначена для того, чтобы поднять подбородок и изменить позу тела.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Украшения, Ювелир, Японская художница, Акико Синдзато, Akiko Shinzato.
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