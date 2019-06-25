Неординарные украшения японской художницы-ювелира Акико Синдзато (Фото)

Нестандартные украшения делает художница-ювелир Акико Синдзато (Akiko Shinzato), а ее последняя серия, служащая "усилителем уверенности в себе", предназначена для того, чтобы поднять подбородок и изменить позу тела.