Маникюр 2019: интересные идеи градиентного дизайна ноготков (Фото)

Одним из главных трендов этого года является переход цвета из одного тона в другой. И где, как ни в технике омбе, передать это наилучшим образом. Маникюр омбре прекрасно продолжает держать общее настроение и тенденцию этого сезона. Омбре или градиентный маникюр находится в списке модных трендов уже не первый год и за время своего существования успел обогатиться массой креативных идей и приемов, позволяющих в полной мере подчеркнуть индивидуальность каждой красавицы и порадовать стильным дизайном себя и окружающих.