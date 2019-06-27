Прически 2019: стильные укладки для жаркой погоды (Фото) Когда на улице температура стремительно движется вверх, достигая отметки в +30 градусов, на помощь приходят стильные прически — от плотно собранных пучков до расслабленных кос. Чтобы выглядеть красиво, особенно в жару, вовсе не обязательно создавать умопомрачительные укладки в виде воздушных локонов. Вот несколько идей, которые помогут вам создать модные и простые прически на каждый день, которые особенно хорошо подходят в жаркий летний день.