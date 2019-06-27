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Четверг, 27.06.2019
Прически 2019: стильные укладки для жаркой погоды (Фото)
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Прически 2019: стильные укладки для жаркой погоды (Фото)

Когда на улице температура стремительно движется вверх, достигая отметки в +30 градусов, на помощь приходят стильные прически — от плотно собранных пучков до расслабленных кос. Чтобы выглядеть красиво, особенно в жару, вовсе не обязательно создавать умопомрачительные укладки в виде воздушных локонов. Вот несколько идей, которые помогут вам создать модные и простые прически на каждый день, которые особенно хорошо подходят в жаркий летний день.
Фото: pixabay.com
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Мода, Прически, Укладки, Летние прически, Летние укладки, Прическа для жары.
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