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Вторник, 02.07.2019
Мода 2019: самые стильные летние головные уборы (Фото)
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Мода 2019: самые стильные летние головные уборы (Фото)

Лето в самом разгаре и солнечные лучи нещадно нас опаляют. Вы ищите тень и хотите укрыться от жары? Тогда самое время выбрать модную шляпку. С ее помощью вы сможете экспериментировать с будничными нарядами, а так же с образами для свиданий и поездок на пляж.
miridei.com
Фото: miridei.com
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