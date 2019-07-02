Мода 2019: самые стильные летние головные уборы (Фото)

Лето в самом разгаре и солнечные лучи нещадно нас опаляют. Вы ищите тень и хотите укрыться от жары? Тогда самое время выбрать модную шляпку. С ее помощью вы сможете экспериментировать с будничными нарядами, а так же с образами для свиданий и поездок на пляж.