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Вторник, 02.07.2019
Прически 2019: стильные укладки для длинных волос (Фото)
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Прически 2019: стильные укладки для длинных волос (Фото)

Роскошная копна волос открывает прекрасную перспективу для творчества, фантазии и вдохновения. При помощи такой шевелюры можно сотворить множество креативных и стильных причесок. Можно сделать любые прически на длинные волосы своими руками, экспериментируя с различными стилями: косы, конский хвост, пучок, локоны. Все что вам понадобится, это средство для укладки, несколько шпилек, щипцы для завивки, лак и спрей для укладки.
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Мода, Прически, Стиль, Укладки, прически для длинных волос, Укладки для длинных волос.
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