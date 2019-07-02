Прически 2019: стильные укладки для длинных волос (Фото) Роскошная копна волос открывает прекрасную перспективу для творчества, фантазии и вдохновения. При помощи такой шевелюры можно сотворить множество креативных и стильных причесок. Можно сделать любые прически на длинные волосы своими руками, экспериментируя с различными стилями: косы, конский хвост, пучок, локоны. Все что вам понадобится, это средство для укладки, несколько шпилек, щипцы для завивки, лак и спрей для укладки.