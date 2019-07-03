Мода 2019: трендовые аксессуары сезона весна-лето (Фото)

Летом никак нельзя обойтись без стильных аксессуаров, способных преобразовать уже привычную одежду. Если вы следите за модой и следуете всем новым тенденциям, обязательно посмотрите на 8 самых стильных аксессуаров этого лета. С наступлением жаркого периода одежда сменяется на более легкую, свободную, открытую. Именно в этот момент наступает время славы самых разнообразных аксессуаров. Поэтому запоминайте все вещи, которые можно носить с базовыми вещами гардероба и при этом выглядеть стильно, как никогда! Оригинальные сумки, заколки, платки… Как же много вариантов предлагаетнам мир моды. Будьте внимательны и не пропустите все самое интересное. Итак, поехали!