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Среда, 03.07.2019
Мода 2019: трендовые аксессуары сезона весна-лето (Фото)
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Мода 2019: трендовые аксессуары сезона весна-лето (Фото)

Летом никак нельзя обойтись без стильных аксессуаров, способных преобразовать уже привычную одежду. Если вы следите за модой и следуете всем новым тенденциям, обязательно посмотрите на 8 самых стильных аксессуаров этого лета. С наступлением жаркого периода одежда сменяется на более легкую, свободную, открытую. Именно в этот момент наступает время славы самых разнообразных аксессуаров. Поэтому запоминайте все вещи, которые можно носить с базовыми вещами гардероба и при этом выглядеть стильно, как никогда! Оригинальные сумки, заколки, платки… Как же много вариантов предлагаетнам мир моды. Будьте внимательны и не пропустите все самое интересное. Итак, поехали!
miridei.com
Фото: miridei.com
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