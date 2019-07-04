Маникюр 2019: оранжевые идеи ноготков для ярких девушек (Фото) Апельсинки, мандаринки, абрикосы, персики — да сладкого в оранжевой цветовой гамме просто не счесть. Он будет смотреться невероятно стильно и красиво. Да, к тому же подойдет абсолютно под любой сезон и даже на разную длину ноготков. У вас длинная ногтевая пластина — прекрасно, короткая — без проблем. Оранжевый маникюр может справится со всем.