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Любимый свитшот принцессы Дианы продадут с аукциона

Любимый свитшот принцессы Дианы продадут с аукциона
18:12 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В гардеробе принцессы Дианы, был свитшот, который она с удовольствием носила много лет подряд.

Свитшот, который принцессе Диане подарил миллиардер Ричард Брэнсон с логотипом его компании с изображением девушки Virgin Atlantic Varga, можно будет купить на аукционе RR 10 июля. Сейчас ставка на этот лот составляет $7 тыс.

У этого свитшота очень интересная история, сообщает издание Popsugar. Каждый раз, отправляясь в спортзал, принцесса Диана неизменно надевала именно этот свитшот. Есть две версии, почему она так делала.

По одной версии - свитшот ей просто очень нравился. По второй - она его надевала, чтобы позлить папарацци, которые следовали за ней по пятам. Не будут же они делать каждый день одинаковые фотографии?! 

На этой версии настаивает персональный тренер принцессы Дианы Дженни Риветт, которой в конечном итоге, Диана отдала свой любимый свитшот: "Принцесса считала, что в мире есть более важные проблемы, чем освещать каждый ее поход в спортзал, и обсасывать в прессе все ее наряды, потому она решила ходить в спортзал в одной и той же одежде, чтобы СМИ хоть немного опомнились".

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Кстати, принцесса Диана надевала свитшот с велосипедками - тренд, который в этом году получил новое дыхание.

Сейчас бывший тренер принцессы Дианы продает свитшот с аукциона вместе с ярлыком, на котором Диана оставила свой автограф.

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Принцесса Диана, Аукцион, Свитшот.
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