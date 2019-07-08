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Понедельник, 08.07.2019
Маникюр 2019: солнечные желтые ноготки для милых дам (Фото)
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Маникюр 2019: солнечные желтые ноготки для милых дам (Фото)

В психологии желтый цвет символизирует силу интеллекта, ловкость, смекалку и неординарный подход к решению проблем. Ярко желтый оттенок отлично помогает для концентрации внимания и направления мыслей, поэтому даже древние йоги использовали кристаллы лучистого тона для своих медитаций с целью покидания своего физического тела. Опытные психологи также утверждают, что люди, отдающие предпочтение желтому оттенку при обновлении гардероба или маникюра, склонны к импульсивности, они азартны и любопытны, они не теряют интерес к жизни и всегда готовы узнать что-то новое. Им характерна честность, справедливость и оптимизм, они выносливы, но порою, в виду своей добродушности, достаточно наивны и растерянны.
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