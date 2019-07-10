Топ-12 стильных сочетаний с юбкой-карандашом

1 Спортивная юбка-карандаш + спортивный топ. Посмотрите на этот спортивный образ от Сары Шнайдер. Модель знает толк в модных трендах. Помимо актуального для лета короткого топа, еще одной модной деталью стал крупный принт с логотипом модного дома. Обратите внимание на то, что в этом году при топах следует выбирать низ с завышенной талией, скрывая пупок.

2 Юбка-карандаш с разрезом + кружевной топ. Лана Кондор красовалась перед камерами в великолепной классической миди-юбке с небольшим разрезом спереди. Строгий образ был смягчен кокетливым кружевным топиком с нюдовой подкладкой, имитирующей голое тело. Помимо кроя «карандаш» так же советуем обратить свой взор на стильные сочетания с длинными юбками, чтобы идти в ногу с модой.

3 Юбка-карандаш с животным принтом + топ и куртка. Мэдди Зиглер демонстрирует последний писк моды, ведь животный принт – хит сезона. Сексуальная юбка с окрасом под леопарда, незамысловатый черный топ и курточка – просто, но стильно.

4 Вязаная юбка-карандаш + свитер. Поклонницам женственных и ярких образов стоит обратить внимание на стиль Карлотты Рубалтелли. Строгая миди-юбка нежного цвета бирюзы и разноцветный свитер создают веселое настроение. Вязанные вещи не выходят из моды и станут идеальным образом для прохладного дня. В модной палитре сезона присутствуют и радужные оттенки, великолепно дополняющие летний гардероб.

5 Кожаная юбка-карандаш + рубашка. Став герцогиней Сассексксой, супруга принца Гарри превратилась в мировую икону стиля. В гардеробе Меган Маркл нередко можно встретить оливковый цвет, представленный тут в строгой блузе рубашечного фасона. Посмотрите на классную молодежную юбку из кожи, придающую нотку динамичности. Вышел отличный наряд в стиле милитари.

6 Джинсовая юбка-карандаш + топ. с открытыми плечами Актриса Роуэн Балнчард демонстрирует молодежный летний образ. Непременно оцените прелесть нарядов с открытыми плечами, ведь летом они на пике моды. Цветочный принт, волан и джинсовая ткань – еще парочка стильных нюансов.

7 Юбка-карандаш + топ с одним открытым плечом. Темно-красный костюм из юбки и короткого топа из той же материи. Обратите внимание на клетку, ставшую модным принтом сезона. И снова мы видим низ с завышенной талией, закрывающий пупок.

8 Ажурная юбка-карандаш и жилетка. Великолепное сочетание: белая ажурная юбка до колена с орнаментом в виде бутонов роз и симпатичная жилетка синего цвета с крупными сиреневыми мальвами. Эта жилетка из темной ткани с цветами напоминает традиционные шелковые платья-ципао азиатских красавиц, поэтому она так идет актрисе Джейми Чанг.

9 Юбка-карандаш + топ с одним открытым плечом. Темно-красный костюм из юбки и короткого топа из той же материи. Обратите внимание на клетку, ставшую модным принтом сезона. И снова мы видим низ с завышенной талией, закрывающий пупок.

10 Юбка-карандаш + топ в стиле тельняшки. Певица и актриса Майя Митчелл отдала предпочтение топику и юбке с низкой талией, нарушив негласное правило текущей моды и продемонстрировав пупок. Легко узнать морские мотивы по горизонтальным сине-белым полоскам в стиле тельняшки. Поскольку наряд идеален для пляжного гардероба, то такая нагота простительна.

11 Костюм: юбка-карандаш + пиджак и блузка Кира Найтли красовалась в строгом твидовом костюме на вручении Ордена Британской империи в Букингемском дворце. Блузка с кокетливым маленьким аскотом входит в список самых трендовых блузок. Так же стоит обратить внимание на ультрамодные нюдовые туфли и стильную шляпку фасона канотье.