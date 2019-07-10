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Топ-12 стильных сочетаний с юбкой-карандашом

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Топ-12 стильных сочетаний с юбкой-карандашом
16:44 Сегодня Телеграф Фото:miridei.com

Новости шоу бизнеса: Юбка-карандаш – один из самых популярных фасонов юбок, завоевавший всемирное признание.

  • 1

    Спортивная юбка-карандаш + спортивный топ.

    Посмотрите на этот спортивный образ от Сары Шнайдер. Модель знает толк в модных трендах. Помимо актуального для лета короткого топа, еще одной модной деталью стал крупный принт с логотипом модного дома. Обратите внимание на то, что в этом году при топах следует выбирать низ с завышенной талией, скрывая пупок.

  • 2

    Юбка-карандаш с разрезом + кружевной топ.

    Лана Кондор красовалась перед камерами в великолепной классической миди-юбке с небольшим разрезом спереди. Строгий образ был смягчен кокетливым кружевным топиком с нюдовой подкладкой, имитирующей голое тело. Помимо кроя «карандаш» так же советуем обратить свой взор на стильные сочетания с длинными юбками, чтобы идти в ногу с модой.

  • 3

    Юбка-карандаш с животным принтом + топ и куртка.

    Мэдди Зиглер демонстрирует последний писк моды, ведь животный принт – хит сезона. Сексуальная юбка с окрасом под леопарда, незамысловатый черный топ и курточка – просто, но стильно.

  • 4

    Вязаная юбка-карандаш + свитер.

    Поклонницам женственных и ярких образов стоит обратить внимание на стиль Карлотты Рубалтелли. Строгая миди-юбка нежного цвета бирюзы и разноцветный свитер создают веселое настроение. Вязанные вещи не выходят из моды и станут идеальным образом для прохладного дня. В модной палитре сезона присутствуют и радужные оттенки, великолепно дополняющие летний гардероб.

  • 5

    Кожаная юбка-карандаш + рубашка.

    Став герцогиней Сассексксой, супруга принца Гарри превратилась в мировую икону стиля. В гардеробе Меган Маркл нередко можно встретить оливковый цвет, представленный тут в строгой блузе рубашечного фасона. Посмотрите на классную молодежную юбку из кожи, придающую нотку динамичности. Вышел отличный наряд в стиле милитари.

  • 6

    Джинсовая юбка-карандаш + топ.

    с открытыми плечами Актриса Роуэн Балнчард демонстрирует молодежный летний образ. Непременно оцените прелесть нарядов с открытыми плечами, ведь летом они на пике моды. Цветочный принт, волан и джинсовая ткань – еще парочка стильных нюансов.

  • 7

    Юбка-карандаш + топ с одним открытым плечом.

    Темно-красный костюм из юбки и короткого топа из той же материи. Обратите внимание на клетку, ставшую модным принтом сезона. И снова мы видим низ с завышенной талией, закрывающий пупок.

  • 8

    Ажурная юбка-карандаш и жилетка.

    Великолепное сочетание: белая ажурная юбка до колена с орнаментом в виде бутонов роз и симпатичная жилетка синего цвета с крупными сиреневыми мальвами. Эта жилетка из темной ткани с цветами напоминает традиционные шелковые платья-ципао азиатских красавиц, поэтому она так идет актрисе Джейми Чанг.

     

  • 9

    Юбка-карандаш + топ с одним открытым плечом.

    Темно-красный костюм из юбки и короткого топа из той же материи. Обратите внимание на клетку, ставшую модным принтом сезона. И снова мы видим низ с завышенной талией, закрывающий пупок.

  • 10

    Юбка-карандаш + топ в стиле тельняшки.

    Певица и актриса Майя Митчелл отдала предпочтение топику и юбке с низкой талией, нарушив негласное правило текущей моды и продемонстрировав пупок. Легко узнать морские мотивы по горизонтальным сине-белым полоскам в стиле тельняшки. Поскольку наряд идеален для пляжного гардероба, то такая нагота простительна.

  • 11

    Костюм: юбка-карандаш + пиджак и блузка

    Кира Найтли красовалась в строгом твидовом костюме на вручении Ордена Британской империи в Букингемском дворце. Блузка с кокетливым маленьким аскотом входит в список самых трендовых блузок. Так же стоит обратить внимание на ультрамодные нюдовые туфли и стильную шляпку фасона канотье.

  • 12

    Юбка-карандаш в полоску + блузка и пальто Белый верх, темный низ – бессменная классика жанра.

    В наряде нет ни грамма пошлости и кича, только сдержанность и строгость. Белая закрытая блуза хороша вместе с длинной юбкой в вертикальную полоску. В прохладный денек можно накинуть легкое пальто. Единственная яркая нотка кокетства – красные лодочки с заклепками. Модель Уба Хассан славится своим утонченным вкусом, а ее образ, бесспорно, подойдет любительницам офисного стиля. Дивная юбка-карандаш считается одной из базовых вещей женского гардероба. Однако не многие знают, что впервые она вошла в моду в 1954 году с легкой руки великого Кристиана Диора, продемонстрировавшего сей шедевр на показе коллекции «Осень-зима 1954».

    К слову, если вы любите стиль дома моды, основанного Кристианом, то не пропустите обзор нарядов Dior на недавней демонстрации во время Недели высокой моды. 

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Мода, Стиль, Юбка-карандаш, Сочетания.
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