Прически 2019: модные тренды ультракоротких стрижек для женщин (Фото) Многие женщины считают, что красивые волосы могут быть только длинными. Это ошибочное и устаревшее мнение, тем более, если учесть, что мы живём в прогрессивном и свободном мире, где красота не ограничивается длиной волос, стройностью тела и другими шаблонами. Сегодня женщины могут носить волосы любой длины, и они будут выглядеть красиво, если длина волос и форма причёски будут подходить их типу лица.