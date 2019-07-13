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Суббота, 13.07.2019
Прически 2019: модные тренды ультракоротких стрижек для женщин (Фото)
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Прически 2019: модные тренды ультракоротких стрижек для женщин (Фото)

Многие женщины считают, что красивые волосы могут быть только длинными. Это ошибочное и устаревшее мнение, тем более, если учесть, что мы живём в прогрессивном и свободном мире, где красота не ограничивается длиной волос, стройностью тела и другими шаблонами. Сегодня женщины могут носить волосы любой длины, и они будут выглядеть красиво, если длина волос и форма причёски будут подходить их типу лица.
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12:17 Сегодня Телеграф
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